ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та 14 артилерійських систем

За минулу добу наші воїни ліквідували майже 600 російських окупантів та щонайменше 32 одиниці ворожої броньованої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 15.07.2023:

особового складу ‒ близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 102 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 019 (+11) од,

артилерійських систем – 4 463 (+14) од,

РСЗВ – 680 од,

засобів ППО ‒ 425 (+2) од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 310 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 807 (+24) од,

крилатих ракет ‒ 1 273 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 036 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 664 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.