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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та 14 артилерійських систем

ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та 14 артилерійських систем
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу наші воїни ліквідували майже 600 російських окупантів та щонайменше 32 одиниці ворожої броньованої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 15.07.2023:

  • особового складу ‒ близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 102 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 019 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4 463 (+14) од,
  • РСЗВ – 680 од,
  • засобів ППО ‒ 425 (+2) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 807 (+24) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 273 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 036 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 664 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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