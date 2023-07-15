Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та 14 артилерійських систем
За минулу добу наші воїни ліквідували майже 600 російських окупантів та щонайменше 32 одиниці ворожої броньованої техніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 15.07.2023:
- особового складу ‒ близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 102 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 019 (+11) од,
- артилерійських систем – 4 463 (+14) од,
- РСЗВ – 680 од,
- засобів ППО ‒ 425 (+2) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 807 (+24) од,
- крилатих ракет ‒ 1 273 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 036 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 664 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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