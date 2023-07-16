Під час контрнаступу міни перевершили артилерію як основну причину поранень – NYT

У ході контрнаступу Силам оборони України доводиться пробиратися крізь таку кількість і щільність російських наземних мін, яку вони навіть не уявляли.

Про це пише New York Times.

Поля, які доводиться проходити українським військам, всіяні десятками видів мін – пластикових і металевих, у формі бляшанок з-під жувального тютюну чи газованої води, з барвистими назвами на кшталт “відьма” і “листок”.

– Я не міг собі уявити нічого подібного. Я думав, що міни будуть закладені рядами. Але ними всіяні цілі поля, усюди, – сказав український військовий Сергій із підрозділу, який рятував поранених під час вибухів захисників.

Фахівці з розмінування вирушають із металодетекторами та довгими тонкими зондами, прикріпленими до палиць, щоб обережно намагатися знайти закопані міни, не підірвавши їх.

Водночас небезпека існує навіть після того, як шляхи розчищені, адже російські війська часто запускають ракети, які розкидають над розчищеною територією невеликі важкопомітні зелені пластикові зелені міни-листя, які також називають мінами-метеликами.

Володимир, військовий медик на пункті стабілізації повідомив, що міни перевершили артилерію як основну причину поранень.

За його словами, оскільки деякі міни пластикові, щоб їх не виявили групи з розмінування, уламки, якими вони вражають солдатів, можуть бути невидимі для лікарів у пунктах першої допомоги поблизу лінії фронту, де медичні бригади використовують металодетектори для пошуку й видалення уламків.

Однак міни – не єдина складність, з якою стикаються українські військові під час контрнаступу, додає NYT.

– У міру просування українські солдати виходять за межі досяжності деяких своїх систем ППО і стають вразливими для російських ударних вертольотів, – вказує видання.

Раніше у WP повідомили, що Україна отримала менше 15% від тієї кількості обладнання для розмінування, яку просила у західних партнерів напередодні контрнаступу.

Джерело : NYT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.