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Валентина Чорна, редактор ленты

Почти как в Афганистане: на Лимано-Купянском направлении сосредоточено около 100 тыс. россиян

Почти как в Афганистане: на Лимано-Купянском направлении сосредоточено около 100 тыс. россиян
Фото: Генштаб ВСУ

На Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила около 100 тыс. личного состава. Это лишь на 20 тыс. меньше, чем было советских войск на пике войны в Афганистане.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку — более 100 тыс. личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня. На пике войны в Афганистане советских войск там было около 120 тыс., — сказал он ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

По словам Череватого, на Лимано-Купянском направлении сосредоточены десантные подразделения РФ, лучшие российские мотопехотные подразделения.

Также там находятся резервисты из БАРС, территориальные войска, частные военные компании, роты Шторм-Z.

— Сосредотачивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, поэтому наносят ему постоянные удары, — сказал Череватый.

Спикер ВСУ добавил, что россияне сосредоточили свои силы на этом направлении, чтобы хотя бы где-то попытаться показать какие-то результаты, ведь на Бахмутском направлении Силы обороны уже перехватили инициативу.

— Потери на Бахмутском направлении враг несет регулярно. Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с Вагнером, — сказал Череватый.

За эти сутки в районе Бахмута ВСУ уничтожили 81 оккупанта, 156 — получили ранения.

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