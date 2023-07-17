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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Майже як в Афганістані: на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. росіян

Майже як в Афганістані: на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку Росія зосередила близько 100 тис. особового складу. Це лише на 20 тис. менше, ніж було радянських військ на піку війни в Афганістані.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – понад 100 тис. особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню. На піку війни в Афганістані радянських військ там було близько 120 тис., – сказав він ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

За словами Череватого, на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджені десантні підрозділи РФ, найкращі російські мотопіхотні підрозділи.

Також там перебувають резервісти з БАРС, територіальні війська, приватні військові компанії, роти Шторм-Z.

– Зосереджують все для того, щоб прорвати нашу оборону. Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу, тому завдають йому постійних ударів, – сказав Череватий.

Речник ЗСУ додав, що росіяни зосередили свої сили на цьому напрямку, щоб бодай десь спробувати показати якісь результати, адже на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили ініціативу.

– Втрат на Бахмутському напрямку ворог зазнає регулярно. Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з Вагнером, – сказав Череватий.

За цю добу у районі Бахмута ЗСУ знищили 81 окупанта, 156 – дістали поранення.

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