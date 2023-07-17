Предупреждений держаться подальше от Крымского моста было немало – Мусиенко

Граждане на территории пока захваченного Крыма получали десятки предупреждений держаться как можно дальше от военных объектов оккупанта.

К таким объектам относится, в частности, и незаконно построенный россиянами Крымский мост, на котором ночью 17 июля снова раздались взрывы.

Военный аналитик Александр Мусиенко отмечает: около 70% потребностей российских войск обеспечивается Крымским мостом.

По этому пути враг свозит снаряды, оружие, технику, боеприпасы, топливо для нужд своей оккупационной армии.

– Повреждение или уничтожение этого военного объекта вполне понятно и оправдано. Логистику врага следует уничтожать. Это поможет нашему контрнаступлению, – отмечает Александр Мусиенко.

По словам военного аналитика, сегодняшние взрывы являются неким “приветом” для тех, кто уже начинал разводить “зраду” относительно того, что, мол, мост не трогают из-за каких-то эфемерных договоренностей.

Александр Мусиенко добавляет: альтернативные логистические маршруты для обеспечения российских войск, в частности, морским путем, также хорошо известны Силам обороны Украины.

Соответствующие отметки, утверждает военный аналитик, уже нанесены на карту.

Отметим, что ночью 17 июля произошли взрывы на Крымском мосту.

По предварительным данным, там повреждено по меньшей мере два пролета.

Водители выстроились перед мостом в километровые очереди.

Оккупанты тем временем советуют автомобилистам выбирать сухопутный маршрут через пока захваченные территории Украины.

Напомним, что это уже не первое повреждение незаконно построенного оккупантами моста.

Так, Крымский мост был поврежден во время взрыва 8 октября.

В 500-й день полномасштабной войны украинская сторона подтвердила, что 8 октября нанесла первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать логистику россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Мусиенко

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