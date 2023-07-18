В Новой Каховке оккупанты массово выселяют всех жителей возле Днепра — Генштаб
В Новой Каховке на Херсонщине оккупанты массово выселяют всех граждан, которые проживают вдоль берега Днепра.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
— Российские оккупанты безжалостно массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных домов вместе с детьми на улицу. Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков, — говорится в сводке.
По предварительным данным, в Новой Каховке и Каховке захватчики выключили мобильную связь и проводное кабельное интернет соединение.
Таким образом они пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск.
Также в Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Украинские защитники уничтожили 3 ударных БпЛА противника типа Shahed-136.
— Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек, 22 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ российских оккупантов, — говорится в сводке.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская