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Валентина Чорна, редактор ленты

В Новой Каховке оккупанты массово выселяют всех жителей возле Днепра — Генштаб

В Новой Каховке оккупанты массово выселяют всех жителей возле Днепра — Генштаб
Фото: Getty Images

В Новой Каховке на Херсонщине оккупанты массово выселяют всех граждан, которые проживают вдоль берега Днепра.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Российские оккупанты безжалостно массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных домов вместе с детьми на улицу. Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков, — говорится в сводке.

По предварительным данным, в Новой Каховке и Каховке захватчики выключили мобильную связь и проводное кабельное интернет соединение.

Таким образом они пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск.

Также в Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Украинские защитники уничтожили 3 ударных БпЛА противника типа Shahed-136.

— Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек, 22 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ российских оккупантов, — говорится в сводке.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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