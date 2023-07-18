Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб

У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
Фото: Getty Images

У Новій Каховці на Херсонщині окупанти масово виселяють усіх громадян, які проживають вздовж берега Дніпра.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників, – йдеться у зведенні.

За попередніми даними, у Новій Каховці та Каховці загарбники вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання.

Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Також у Генштабі повідомили, що за добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Українські захисники знищили 3 ударних БпЛА противника типу Shahed-136.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок, 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів, – йдеться у зведенні.

Читайте також
Майже як в Афганістані: на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. росіян
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Майже як в Афганістані: на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. росіян
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
США надають понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні
США Україна
Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку – Сирський
Олександр Сирський
На відновлення та реформи: Швеція обіцяє виділити Україні €0,5 млрд
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
Спецпредставник Ватикану їде до Вашингтона обговорювати “сприяння миру в Україні”
Кардинал Маттео Дзуппі
Відео
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента

Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

Наталя Жуковська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (17.07.2023)
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (17.07.2023)
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.07.2023)
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.07.2023)
У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь