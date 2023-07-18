У Новій Каховці окупанти масово виселяють усіх жителів біля Дніпра – Генштаб

У Новій Каховці на Херсонщині окупанти масово виселяють усіх громадян, які проживають вздовж берега Дніпра.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників, – йдеться у зведенні.

За попередніми даними, у Новій Каховці та Каховці загарбники вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання.

Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Також у Генштабі повідомили, що за добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Українські захисники знищили 3 ударних БпЛА противника типу Shahed-136.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок, 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів, – йдеться у зведенні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.