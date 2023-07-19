Готовили подрыв поездов с помощью для Украины: в Польше разоблачили агентов РФ
В Польше разоблачили сеть российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах против поездов, следующих в Украину с оружием и гуманитарной помощью.
Как информирует Gazeta Polska, указания о планах взрывать поезда, которые идут с помощью в Украину, были описаны среди 66 томов дела. В частности риск непосредственного выполнения таких атак и побудил польские спецслужбы начать аресты.
— По этой причине первые аресты были именно в это время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы, — рассказал анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.
Кроме того, журналисты выяснили, что сеть российских агентов была довольно “свежей”, ее создали еще в начале текущего года. Указания агентам напрямую шли из России, а оплату за выполнение задач те получали в криптовалюте.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая