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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Готовили подрыв поездов с помощью для Украины: в Польше разоблачили агентов РФ

Готовили подрыв поездов с помощью для Украины: в Польше разоблачили агентов РФ
Фото: Pexels

В Польше разоблачили сеть российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах против поездов, следующих в Украину с оружием и гуманитарной помощью.

Как информирует Gazeta Polska, указания о планах взрывать поезда, которые идут с помощью в Украину, были описаны среди 66 томов дела. В частности риск непосредственного выполнения таких атак и побудил польские спецслужбы начать аресты.

— По этой причине первые аресты были именно в это время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы, — рассказал анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.

Кроме того, журналисты выяснили, что сеть российских агентов была довольно “свежей”, ее создали еще в начале текущего года. Указания агентам напрямую шли из России, а оплату за выполнение задач те получали в криптовалюте.

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