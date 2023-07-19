Готували підрив потягів з допомогою для України: у Польщі викрили агентів РФ

У Польщі викрили мережу російських агентів, які планували диверсії на залізницях проти потягів, які прямують до України зі зброєю та гуманітарною допомогою.

Як інформує Gazeta Polska, вказівки про плани підривати потяги, які прямують з допомогою в Україну, були описані серед 66 томів справи. Зокрема ризик безпосереднього виконання таких атак і спонукав польські спецслужби розпочати арешти.

– З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи, – розповів анонімний співрозмовник, який знайомий із матеріалами справи.

Крім того, журналісти з’ясували, що мережа російських агентів була доволі “свіжою”, її створили ще на початку поточного року. Вказівки агентам напряму йшли від Росії, а оплату за виконання завдань отримували у криптовалюті.

Як зазначає видання, викрита мережа агентів вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

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