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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку ЗСУ мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах – Тарнавський

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку Сили оборони України вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 573 вогневі завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять більше двох рот, – йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, за добу українські захисники знищили 35 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, танки, вісім ББМ, три гаубиці 2А65 Мста-Б, БпЛА Орлан-10, самохідну артилерійську установку 2С3 Акація, дві гармати 2С5 Гіацинт-С, дві гармати 2А36 Гіацинт-Б, РЕБ Поле та автомобільну техніку.

Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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