На Таврійському напрямку ЗСУ мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах – Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони України вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
– Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 573 вогневі завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять більше двох рот, – йдеться у повідомленні.
За словами Тарнавського, за добу українські захисники знищили 35 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, танки, вісім ББМ, три гаубиці 2А65 Мста-Б, БпЛА Орлан-10, самохідну артилерійську установку 2С3 Акація, дві гармати 2С5 Гіацинт-С, дві гармати 2А36 Гіацинт-Б, РЕБ Поле та автомобільну техніку.
Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога.
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