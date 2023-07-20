Рассказал о нежелании воевать: нацгвардейцы взяли в плен российского командира из Чечни
Украинские бойцы взяли в плен российского командира из Чечни.
Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович.
— 18 июля бойцами одной из штурмовых групп 15 бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70 гвардейского мотострелкового полка, дислоцирующегося в городе Шали Чеченской Республики, — заявил Уршалович на брифинге в Military Media Center.
По словам полковника, пленный рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состава и его нежелании вести боевые действия.
— Ему была оказана медицинская помощь, после чего его передали соответствующим органам, — добавил Уршалович.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Нацгвардия
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