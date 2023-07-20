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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Розповів про небажання воювати: нацгвардійці взяли в полон російського командира з Чечні

Нацгвардія

Українські бійці взяли в полон російського командира з Чечні.

Про це повідомив заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович.

– 18 липня бійці однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взяли в полон командира роти 70 гвардійського мотострілецького полку, що дислокується в місті Шалі Чеченської Республіки, – заявив Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

За словами полковника, полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу та його небажання вести бойові дії.

– Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам, – додав Микола Уршалович.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Нацгвардія

Війна в Україні, Нацгвардія, полон, Російська агресія
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