Розповів про небажання воювати: нацгвардійці взяли в полон російського командира з Чечні
Українські бійці взяли в полон російського командира з Чечні.
Про це повідомив заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович.
– 18 липня бійці однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взяли в полон командира роти 70 гвардійського мотострілецького полку, що дислокується в місті Шалі Чеченської Республіки, – заявив Уршалович на брифінгу в Military Media Center.
За словами полковника, полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу та його небажання вести бойові дії.
– Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам, – додав Микола Уршалович.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.
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Фото: Нацгвардія
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