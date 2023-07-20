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Валентина Чорна, редактор ленты

В Донецке прогремели взрывы в районе кабельного завода

вибух у Донецьку

Вечером 20 июля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы.

Как сообщают местные жители в Telegram-каналах, громко было в районе кабельного завода.

В сети обнародовали видео, как над городом поднимается дым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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В Донецке прогремели взрывы в районе кабельного завода

Война в Украине, Взрыв, Донецк, Російська агресія
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