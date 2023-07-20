Валентина Чорна, редактор ленты
В Донецке прогремели взрывы в районе кабельного завода
Вечером 20 июля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы.
Как сообщают местные жители в Telegram-каналах, громко было в районе кабельного завода.
В сети обнародовали видео, как над городом поднимается дым.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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