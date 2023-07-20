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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Донецьку пролунали вибухи в районі кабельного заводу

вибух у Донецьку

Увечері 20 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах, гучно було в районі кабельного заводу.

У мережі оприлюднили відео, як над містом здіймається дим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Донецьк, Російська агресія
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