Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Также Пристайко уволен с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.

Дипломат возглавляет посольство Украины в Соединенном Королевстве с июля 2020 года. До того он менее года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

Пока о причинах увольнения ничего не известно.

Ранее посол отмечал, что членство в НАТО является лучшим вариантом для защиты Украины.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.