Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.
Также Пристайко уволен с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.
Дипломат возглавляет посольство Украины в Соединенном Королевстве с июля 2020 года. До того он менее года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.
Пока о причинах увольнения ничего не известно.
Ранее посол отмечал, что членство в НАТО является лучшим вариантом для защиты Украины.
Фото: Embassy of Ukraine to the UK
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