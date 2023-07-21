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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко

Вадим Пристайко

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Также Пристайко уволен с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.

Дипломат возглавляет посольство Украины в Соединенном Королевстве с июля 2020 года. До того он менее года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

Пока о причинах увольнения ничего не известно.

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Ранее посол отмечал, что членство в НАТО является лучшим вариантом для защиты Украины.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Источник: Офис президента
Вадим Пристайко, Великобритания, Владимир Зеленский, посольства
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