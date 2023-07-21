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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Танки Leopard та кулемети: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Окрім танків Leopard 1А5, до нового пакета військової допомоги для України увійшли:

  • 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2 і бронетехніки;
  • 1 035 снарядів та 2 064 димові боєприпаси калібру 155 мм;
  • 80 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • мостова система та 12 причепів;
  • 10 радарів;
  • 4 позашляховики для захисту кордонів;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 100 тис. аптечок.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Нещодавно Іспанія оголосила про відправлення в Україну танків Leopard, а також нової партії легкої зброї та боєприпасів великого калібру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
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