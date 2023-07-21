Танки Leopard та кулемети: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
Окрім танків Leopard 1А5, до нового пакета військової допомоги для України увійшли:
- 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2 і бронетехніки;
- 1 035 снарядів та 2 064 димові боєприпаси калібру 155 мм;
- 80 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- мостова система та 12 причепів;
- 10 радарів;
- 4 позашляховики для захисту кордонів;
- 16 вантажівок Zetros;
- 100 тис. аптечок.
Нещодавно Іспанія оголосила про відправлення в Україну танків Leopard, а також нової партії легкої зброї та боєприпасів великого калібру.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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