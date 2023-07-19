Испания передает Украине танки Leopard, боеприпасы и полевой госпиталь — Минобороны

Испания отправляет в Украину последние четыре танка Leopard, которые еще не были доставлены, а также новую партию легкого оружия и боеприпасов крупного калибра.

Об этом министр обороны Маргарита Роблес сообщила после участия в видеоконференцсвязи с министрами обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат Рамштайн, пишет Europa Press.

Министр отметила, что транспортировка будет осуществляться морским путем.

Также кроме четырех новейших танков Leopard 2A4 Минобороны Испании поставит в Украину десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, легких грузовиков и санитарных машин после соответствующего капитального ремонта.

Во время выступления Роблес напомнила о предоставлении Испанией Украине усиленного полевого госпиталя, который имеет мощности для экстренной хирургии, необходимые послеоперационные помещения, аптеку, стерилизационную, лабораторию и два госпитализационных модуля. Он должен прибыть в Украину 23 июля.

Глава оборонного ведомства рассказала, что испанские медики провели для украинских коллег двухнедельное интенсивное обучение в Сарагосе, теперь они смогут развернуть, создать и эксплуатировать этот госпиталь в зоне конфликта.

В конце своего выступления министр обороны подчеркнула актуальность Координационного учебного центра в Толедо, где на сегодня прошло подготовку почти 2000 военнослужащих, а также подтвердила готовность Испании поддерживать Украину на пути к “полному, справедливому и прочному миру столько, сколько это необходимо”.

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