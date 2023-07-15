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За 5 лет Украина получит оружия от Германии на €17 млрд — Шольц

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения РФ и до 2027 года поставки вооружения в Украину от Германии достигнут около €17 млрд.

Об этом заявил на пресс-конференции 14 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим €17 млрд только на поставки оружия, которое из Германии финансируем для Украины, — подчеркнул он.

Канцлер отметил, что Германия — вторая после США по объемам поставок помощи в Украину, в том числе и военного назначения.

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За 5 лет Украина получит оружия от Германии на €17 млрд — Шольц

11 июля Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью €700 млн.

По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

Источник: AFP
Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц, Російська агресія, Украина-Германия
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