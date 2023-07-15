За 5 лет Украина получит оружия от Германии на €17 млрд — Шольц
С начала полномасштабного вторжения РФ и до 2027 года поставки вооружения в Украину от Германии достигнут около €17 млрд.
Об этом заявил на пресс-конференции 14 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц.
— С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим €17 млрд только на поставки оружия, которое из Германии финансируем для Украины, — подчеркнул он.
Канцлер отметил, что Германия — вторая после США по объемам поставок помощи в Украину, в том числе и военного назначения.
11 июля Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью €700 млн.
По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова