Темпы продвижения ВСУ медленнее, поскольку наступление началось позже, чем ожидалось — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленнее, чем ожидалось, поскольку сама операция началась позже, чем предполагалось изначально.

Об этом он заявил в пятницу, 21 июля, во время форума по безопасности Aspen Security Forum, выступая по видеосвязи.

— У нас были планы начать ее весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад — я имею в виду, правильно обученных этому оружию. Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать, и это правда, которую разделяют все эксперты, что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны, — сказал он.

Владимир Зеленский также признал, что у России было больше времени в ожидании контрнаступления, чем нужно.

— Определенно, у них было немного больше времени, чем нужно; благодаря этому они построили все эти (оборонительные. — Ред.) линии. И действительно, у них было много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий, — сказал Зеленский.

Президент заявил, что, несмотря на трудности, украинские военные продвигаются вперед.

— Мы не хотели терять своих людей, свой персонал, своих военнослужащих, не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия. Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти участки, — сказал он.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что увеличение количества атак российских войск на северо-восточном направлении является попыткой Кремля оттянуть украинские войска и усложнить контрнаступление ВСУ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.