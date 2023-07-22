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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Темпи просування ЗСУ повільніші, оскільки наступ розпочався пізніше, ніж очікувалося – Зеленський

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що контрнаступ українських Збройних сил відбувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки сама операція розпочалася пізніше, ніж передбачалося спочатку.

Про це він заявив у п’ятницю, 21 липня, під час безпекового форуму Aspen Security Forum, виступаючи по відеозв’язку.

– У нас були плани почати її навесні, але ми не почали, тому що, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, не було достатньо правильно навчених бригад – я маю на увазі, правильно навчених цієї зброї. Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати, і це правда, яку поділяють усі експерти, що це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони, – сказав він.

Володимир Зеленський також визнав, що Росія мала більше часу в очікуванні контрнаступу, ніж потрібно.

– Безумовно, у них було трохи більше часу, ніж потрібно; завдяки цьому вони побудували всі ці (оборонні. – Ред.) лінії. І справді, у них було багато мін на наших полях. Через це повільніший темп наших контрнаступальних дій, – сказав Зеленський.

Президент заявив, що, попри труднощі, українські військові просуваються вперед.

– Ми не хотіли втрачати своїх людей, свій персонал, своїх військовослужбовців, не хотіли втрачати техніку, тому досить обережно вели наступальні дії. Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що вже проходимо деякими мінними ділянками і розміновуємо ці ділянки, – сказав він.

Раніше в Міноборони Естонії заявили, що збільшення кількості атак російських військ на північно-східному напрямку є спробою Кремля відтягнути українські війська і ускладнити контрнаступ ЗСУ.

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воїни ЗСУ

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Мінування, Російська агресія
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