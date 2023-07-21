В Черном море РФ готовит операцию под фейковым флагом, чтобы обвинить Украину — ЦРУ

РФ может осуществить операцию под фальшивым флагом, атаковав корабль в Черном море.

Об этом на Aspen Security Forum заявил директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс.

— Мы видим некоторые очень тревожные признаки того, что россияне рассматривают операции под фальшивым флагом, которые мы также подчеркивали в преддверии войны, — другими словами, рассматривают способы, которыми они смогут совершать нападения на суда в Черном море, а затем обвинят, попытаются обвинить в этом украинцев, — сообщил он.

Тем временем в Совете нацбезопасности США сообщили, что, по данным разведки, Россия установила дополнительные морские мины возле украинских портов. Белый дом считает, что это часть скоординированных усилий РФ по оправданию возможных нападений на гражданские суда в Черном море и возложение вины за них на наше государство.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершилось 17 июля. С того времени РФ четыре раза подряд атаковала Одессу, начиная с 18 июля.

Ночью 21 июля российские войска с разницей в час атаковали зернохранилище одного из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области.

Источник : CNN

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