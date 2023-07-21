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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украинскую САУ Богдана официально приняли на вооружение ВСУ

САУ Богдана

Самоходную артиллерийскую установку украинского производства 2С22 Богдана официально приняли на вооружение ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Данные по количеству САУ и стоимости производства в условиях военного положения ведомство не разглашает.

По информации Суспільного, до 24 февраля гаубица Богдана, которая существовала в единственном экспериментальном варианте, не прошла государственные испытания.

После результатов полевых стрельб к украинской САУ были замечания.

Несколько источников издания в сфере оборонного производства подтвердили, что Богдану приняли на вооружение без повторных государственных испытаний “по упрощенной процедуре”.

Напомним, в январе министр обороны Алексей Резников анонсировал серийное производство САУ Богдана.

Тогда он сообщил, что одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года.

САУ Богдана — это первая украинская самоходная гаубица с калибром 155-мм, которая эффективно зарекомендовала себя во время операции по освобождению острова Змеиный.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

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