Уже успешно испытали в бою: Резников анонсировал серийное производство САУ Богдана

Январь, 26 в 22:56

Министр обороны Алексей Резников показал украинскую самоходную артиллерийскую установку Богдана калибра 155-мм, которая будет поддерживать танки западного производства на фронте.

— Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская, во всех смыслах этого слова, артиллерия, — отмечает глава Минобороны.

По его мнению, Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает страну желанным партнером и усиливает украинские позиции.

Резников отмечает, что именно поэтому Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств направить украинским производителям. Это касается всех компонентов — от формы, обуви, бронежилетов, беспилотников до тяжелого оружия и боеприпасов.

Сейчас смотрят САУ Богдана — это первая украинская самоходная гаубица с калибром 155-мм, которая эффективно зарекомендовала себя во время операции по освобождению острова Змеиный. Читайте Это аргументы, почему Украине нужно больше оружия: Зеленский об атаках РФ ракетами и дронами

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter