ВСУ уже получили на вооружение 28 моделей украинских дронов – Минобороны

В Украине во время полномасштабной войны на вооружение было принято 28 моделей разных типов беспилотников украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

– В период с 22 февраля 2022 года принято на вооружение/в эксплуатацию 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства, — отмечают в ведомстве.

Речь идет, например, о 9 моделях дронов-камикадзе (среди которых три – самолетного типа), а также 6 моделях FPV-дронов, которыми можно управлять через специальные очки.

В Минобороны заверили, что развитие собственного производства вооружения и военной техники – в приоритете: в частности, разведывательных и ударных БпЛА, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов.

Именно поэтому осенью 2022 года существенно упростили процедуры для производителей. Благодаря этому в разы сократились сроки принятия вооружения в эксплуатацию – “с примерно 2 лет до 3-5 недель”.

В министерстве заверили, что поставки украинских беспилотников для нужд Вооруженных сил “постоянно растут в геометрической прогрессии”. Общее количество уже поставленных в ВСУ дронов “насчитывает тысячи единиц”.

– С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей БпЛА разных типов, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности, – уточнили в Минобороны.

Объемы поставок дронов определяют на основании потребностей, которые формирует Генштаб ВСУ. Контракты заключаются только на существующие серийные модели БпЛА.

Кроме того, в июле Минобороны получило два предложения от предприятий, входивших в состав реорганизованного концерна Укроборонпром (ныне – АО Украинская оборонная промышленность). В 2023 году с одним из предприятий был заключен государственный контракт на закупку разведывательного БпЛА.

Также завершились испытания дрона-камикадзе, разработанного одним из предприятий АО Украинская оборонная промышленность. Сейчас идет процедура допуска его к эксплуатации, после чего планируются закупки для ВСУ.

Как известно, в марте Кабинет министров принял постановление об ускорении производства и поставок украинских беспилотников на фронт.

Впоследствии Верховная Рада освободила ввоз комплектующих для изготовления БпЛА от пошлины и НДС.

В Кабмине заявляли, что по сравнению с прошлым годом производство некоторых категорий беспилотников в Украине выросло в 100 раз.

Источник : Минобороны

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