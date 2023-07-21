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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українську САУ Богдана офіційно взяли на озброєння ЗСУ

САУ Богдана

Самохідну артилерійську установку українського виробництва 2С22 Богдана офіційно взяли на озброєння ЗСУ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Дані щодо кількості САУ та вартості виробництва в умовах воєнного стану відомство не розголошує.

За інформацією Суспільного, до 24 лютого гаубиця Богдана, яка існувала у єдиному експериментальному варіанті, не пройшла державних випробувань.

Після результатів польових стрільб до української САУ були зауваження.

Кілька джерел видання у сфері оборонного виробництва підтвердили, що Богдану прийняли на озброєння без повторних державних випробувань “за спрощеною процедурою”.

Нагадаємо, у січні міністр оборони Олексій Резніков анонсував серійне виробництво САУ Богдана.

Тоді він повідомив, що одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

САУ Богдана – це перша українська самохідна гаубиця з калібром 155-мм, яка ефективно зарекомендувала себе під час операції зі звільнення острова Зміїний.

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