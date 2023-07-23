Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Россия произвела ротацию ракетоносителей в Черном море после массированного обстрела Одесчины 23 июля.
Сейчас подлодка, которая ночью выпустила по региону все четыре Калибра, заведена в пункт базирования.
Вместо нее на боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряженный около восьми Калибрами.
В Оперативном командовании Юг подчеркивают: уровень ракетной опасности остается очень высоким.
– Напоминаем, враг атакует не только ночью. 21 июля он прибегнул к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня, – отметили в ОК Юг.
Отметим, что Россия начала массово обстреливать портовую инфраструктуру Юга Украины 18 июля.
За несколько часов до этого, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения и после взрывов на Крымском мосту, в РФ заявили о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению.
В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:
- ночью 18 июля – шесть крылатых ракет Калибр;
- ночью 19 июля – восемь ракет Х-22, одна ракета Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131;
- ночью 20 июля – 12 Shahed-136/131, два Калибра, сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс;
- ночью 21 июля – три Калибра;
- днем 21 июля – семь ракет Оникс;
- ночью 23 июля – четыре крылатых ракеты морского базирования Калибр, пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, пять крылатых ракет Оникс, три крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, две баллистические ракеты Искандер-М.
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Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны России
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик