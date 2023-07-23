Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы

Запуск ракет типу Калібр із моря

Россия произвела ротацию ракетоносителей в Черном море после массированного обстрела Одесчины 23 июля.

Сейчас подлодка, которая ночью выпустила по региону все четыре Калибра, заведена в пункт базирования.

Вместо нее на боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряженный около восьми Калибрами.

В Оперативном командовании Юг подчеркивают: уровень ракетной опасности остается очень высоким.

– Напоминаем, враг атакует не только ночью. 21 июля он прибегнул к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня, – отметили в ОК Юг.

Отметим, что Россия начала массово обстреливать портовую инфраструктуру Юга Украины 18 июля.

За несколько часов до этого, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения и после взрывов на Крымском мосту, в РФ заявили о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению.

В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:

  • ночью 18 июля – шесть крылатых ракет Калибр;
  • ночью 19 июля – восемь ракет Х-22, одна ракета Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131;
  • ночью 20 июля – 12 Shahed-136/131, два Калибра, сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс;
  • ночью 21 июля – три Калибра;
  • днем 21 июля – семь ракет Оникс;
  • ночью 23 июля – четыре крылатых ракеты морского базирования Калибр, пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, пять крылатых ракет Оникс, три крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, две баллистические ракеты Искандер-М.
Читайте также
Массированный удар по Одессе: есть погибшие и раненые, частично разрушен Спасо-Преображенский собор
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны России

Одесса, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Купол может обвалиться в любой момент: как выглядит собор после ракетного удара
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО на 26 июля из-за ситуации в Черном море
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Появилось видео первых минут после удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Кулеба: Крупнейшее в истории нападение на важный для продбезопасности порт – это атака на весь мир
Дмитро Кулеба
Ракетой – в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе
Спасо-Преображенський собор в Одесі
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (23.07.2023)
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (23.07.2023)
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Дубляж на украинском не исчезнет: как происходила борьба за родной язык в кино
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь