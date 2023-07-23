Готовы к запуску до 8 Калибров: РФ заменила ракетоноситель в море после обстрела Одессы

Россия произвела ротацию ракетоносителей в Черном море после массированного обстрела Одесчины 23 июля.

Сейчас подлодка, которая ночью выпустила по региону все четыре Калибра, заведена в пункт базирования.

Вместо нее на боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряженный около восьми Калибрами.

В Оперативном командовании Юг подчеркивают: уровень ракетной опасности остается очень высоким.

– Напоминаем, враг атакует не только ночью. 21 июля он прибегнул к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня, – отметили в ОК Юг.

Отметим, что Россия начала массово обстреливать портовую инфраструктуру Юга Украины 18 июля.

За несколько часов до этого, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения и после взрывов на Крымском мосту, в РФ заявили о фактическом прекращении договоренностей по зерновому соглашению.

В частности, с тех пор только по Одесской области россияне выпустили:

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны России

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