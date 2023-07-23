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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Готові до запуску до 8 Калібрів: РФ замінила ракетоносій у морі після обстрілу Одеси

Запуск ракет типу Калібр із моря

Росія здійснила ротацію ракетоносіїв у Чорному морі після масованого обстрілу Одещини 23 липня.

Наразі підводний човен, що вночі випустив по регіону всі чотири Калібри, заведено до пункту базування.

Замість нього на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, споряджений приблизно вісьмома Калібрами.

В Оперативному командуванні Південь наголошують: рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим.

– Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. 21 липня він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і посеред дня, – наголосили в ОК Південь.

Зауважимо, що Росія почала масовано обстрілювати портову інфраструктуру Півдня України 18 липня.

За кілька годин до цього, 17 липня, у день завершення дії зернової угоди та після вибухів на Кримському мосту, у РФ заявили про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди.

Зокрема, відтоді лише по Одеській області росіяни випустили:

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони Росії

Одеса, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Чорне море
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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