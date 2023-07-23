Готові до запуску до 8 Калібрів: РФ замінила ракетоносій у морі після обстрілу Одеси

Росія здійснила ротацію ракетоносіїв у Чорному морі після масованого обстрілу Одещини 23 липня.

Наразі підводний човен, що вночі випустив по регіону всі чотири Калібри, заведено до пункту базування.

Замість нього на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, споряджений приблизно вісьмома Калібрами.

В Оперативному командуванні Південь наголошують: рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим.

– Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. 21 липня він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і посеред дня, – наголосили в ОК Південь.

Зауважимо, що Росія почала масовано обстрілювати портову інфраструктуру Півдня України 18 липня.

За кілька годин до цього, 17 липня, у день завершення дії зернової угоди та після вибухів на Кримському мосту, у РФ заявили про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди.

Зокрема, відтоді лише по Одеській області росіяни випустили:

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони Росії

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