Врываются ночью в дома, расставили блокпосты: оккупанты усилили террор в Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские войска усилили контроль на улицах. В частности, оккупанты расставили новые блокпосты в городе, устраивают обыски и проверки в жилых домах.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, на улицы выпустили десятки российских патрулей, а остановить для проверки могут каждого случайного местного жителя.
— Устанавливают блокпосты, останавливают авто, проверяют салон, багажник, документы и телефоны. Ходят с проверками по домам и врываются ночью с обыском, — утверждает мэр Мелитополя.
Федоров рассказал, что десятки людей после проверок попадают в российскую комендатуру, а их дальнейшая судьба остается неизвестной. Он отметил, что жители оккупированных территорий живут под постоянным давлением из-за военных РФ.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова