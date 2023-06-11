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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Врываются ночью в дома, расставили блокпосты: оккупанты усилили террор в Мелитополе

російські окупанти
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские войска усилили контроль на улицах. В частности, оккупанты расставили новые блокпосты в городе, устраивают обыски и проверки в жилых домах.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, на улицы выпустили десятки российских патрулей, а остановить для проверки могут каждого случайного местного жителя.

— Устанавливают блокпосты, останавливают авто, проверяют салон, багажник, документы и телефоны. Ходят с проверками по домам и врываются ночью с обыском, — утверждает мэр Мелитополя.

Федоров рассказал, что десятки людей после проверок попадают в российскую комендатуру, а их дальнейшая судьба остается неизвестной. Он отметил, что жители оккупированных территорий живут под постоянным давлением из-за военных РФ.

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Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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