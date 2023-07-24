Нова хвиля репресій. Окупанти погрожують цивільним за українську музику у телефоні
Російські військові перейшли на новий етап репресій щодо українців на тимчасово окупованих територіях – вони перевіряють телефони на наявність української музики.
Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити опір на захоплених територіях, – сказав Федоров.
Мер повідомив, що раніше окупанти в телефонах українців шукали докази співпраці з Силами опору, потім дивилися листування в месенджерах, щоб знайти, до чого причепитися і звинуватити в “тероризмі”.
А зараз, за словами Федорова, російські військові детально вивчають фото і музику.
– Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають “нацистськими”, – пояснив він.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик