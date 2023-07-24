Нова хвиля репресій. Окупанти погрожують цивільним за українську музику у телефоні

Російські військові перейшли на новий етап репресій щодо українців на тимчасово окупованих територіях – вони перевіряють телефони на наявність української музики.

Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити опір на захоплених територіях, – сказав Федоров.

Мер повідомив, що раніше окупанти в телефонах українців шукали докази співпраці з Силами опору, потім дивилися листування в месенджерах, щоб знайти, до чого причепитися і звинуватити в “тероризмі”.

А зараз, за словами Федорова, російські військові детально вивчають фото і музику.

– Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають “нацистськими”, – пояснив він.

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