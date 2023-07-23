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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В войне против Украины российские потери приближаются к 242 тыс. убитыми

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Потери РФ с начала большой войны против Украины в живой силе приближаются к 242 тыс. убитыми, только за последние сутки Силы обороны уничтожили 630 оккупантов.

Об этом сообщает Генештаб в утренней сводке 23 июля.

Среди уничтоженной боевой техники и вооружения врага — 11 танков, девять ББМ, 29 артиллерийских систем, три средства ПВО, 14 беспилотников и т. п.

Общие ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года:

  • личный состав — около 241 960 (+630);
  • танки — 4 151 (+11);
  • боевые бронированные машины — 8 105 (+9);
  • артиллерийские системы — 4 658 (+29);
  • РСЗВ — 697 (+4);
  • средства ПВО — 451 (+3);
  • самолеты — 315;
  • вертолеты — 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 958 (+14);
  • крылатые ракеты — 1 298;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 7 172 (+13);
  • специальная техника — 696 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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