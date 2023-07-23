В войне против Украины российские потери приближаются к 242 тыс. убитыми
Потери РФ с начала большой войны против Украины в живой силе приближаются к 242 тыс. убитыми, только за последние сутки Силы обороны уничтожили 630 оккупантов.
Об этом сообщает Генештаб в утренней сводке 23 июля.
Среди уничтоженной боевой техники и вооружения врага — 11 танков, девять ББМ, 29 артиллерийских систем, три средства ПВО, 14 беспилотников и т. п.
Общие ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года:
- личный состав — около 241 960 (+630);
- танки — 4 151 (+11);
- боевые бронированные машины — 8 105 (+9);
- артиллерийские системы — 4 658 (+29);
- РСЗВ — 697 (+4);
- средства ПВО — 451 (+3);
- самолеты — 315;
- вертолеты — 310;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 958 (+14);
- крылатые ракеты — 1 298;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 7 172 (+13);
- специальная техника — 696 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик