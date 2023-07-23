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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У війні проти України російські втрати наближаються до 242 тис. вбитими

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Втрати РФ з початку великої війни проти України у живій силі наближаються до 242 тис. убитими, лише за останню добу Сили оборони знищили 630 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 23 липня.

Серед знищеної бойової техніки та озброєння ворога – 11 танків, дев’ять ББМ, 29 артилерійських систем, три засоби ППО, 14 безпілотників тощо.

Загальні орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:

  • особовий склад ‒ близько 241 960 (+630);
  • танки ‒ 4 151 (+11);
  • бойові броньовані машини ‒ 8 105 (+9);
  • артилерійські системи – 4 658 (+29);
  • РСЗВ – 697 (+4);
  • засоби ППО ‒ 451 (+3);
  • літаки – 315;
  • гелікоптери – 310;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 958 (+14);
  • крилаті ракети ‒ 1 298;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7 172 (+13);
  • спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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