У війні проти України російські втрати наближаються до 242 тис. вбитими

Втрати РФ з початку великої війни проти України у живій силі наближаються до 242 тис. убитими, лише за останню добу Сили оборони знищили 630 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 23 липня.

Серед знищеної бойової техніки та озброєння ворога – 11 танків, дев’ять ББМ, 29 артилерійських систем, три засоби ППО, 14 безпілотників тощо.

Загальні орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:

особовий склад ‒ близько 241 960 (+630);

танки ‒ 4 151 (+11);

бойові броньовані машини ‒ 8 105 (+9);

артилерійські системи – 4 658 (+29);

РСЗВ – 697 (+4);

засоби ППО ‒ 451 (+3);

літаки – 315;

гелікоптери – 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 958 (+14);

крилаті ракети ‒ 1 298;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 7 172 (+13);

спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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