У війні проти України російські втрати наближаються до 242 тис. вбитими
Втрати РФ з початку великої війни проти України у живій силі наближаються до 242 тис. убитими, лише за останню добу Сили оборони знищили 630 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 23 липня.
Серед знищеної бойової техніки та озброєння ворога – 11 танків, дев’ять ББМ, 29 артилерійських систем, три засоби ППО, 14 безпілотників тощо.
Загальні орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:
- особовий склад ‒ близько 241 960 (+630);
- танки ‒ 4 151 (+11);
- бойові броньовані машини ‒ 8 105 (+9);
- артилерійські системи – 4 658 (+29);
- РСЗВ – 697 (+4);
- засоби ППО ‒ 451 (+3);
- літаки – 315;
- гелікоптери – 310;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 958 (+14);
- крилаті ракети ‒ 1 298;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 172 (+13);
- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик