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Формирует “огневой кулак”: Украина готовится к новой волне контрнаступления

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Западные аналитики предполагают, что вскоре ситуация на поле боя может измениться.

Об этом пишет издание Bild.

Пока ВСУ идут уверенно, но медленно. Ожидается, что будет еще одна волна контратак, во время которой удастся осуществить эффективное продвижение.

Собственно, ссылаются немецкие журналисты на президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы нашего государства, пока Вооруженные силы действуют осторожно, но им удается все быстрее проводить мероприятия по разминированию территорий.

Зеленский говорил, что контрнаступление должно было начаться гораздо скорее, однако причиной его задержки стало то, что наша армия не получила достаточного количества оружия от Запада и не имела необходимого количества обученного личного состава.

Это выиграло для врага время — он успел заминировать большую часть территорий.

— Я считаю, что сегодня мы приближаемся к моменту, когда соответствующие мероприятия (по разминированию. — Ред.) можно проводить быстрее, поскольку мы достигаем определенных рубежей в разминировании, — сказал Зеленский.

По мнению экспертов, эти слова как раз-таки и свидетельствуют о том, что на отдельных участках фронта начнется новая волна атак, ведь разминирование будет более успешным.

В частности западное оружие будет продолжать играть в этом процессе важную роль и влиять на способность Украины начинать и поддерживать широкомасштабное контрнаступление.

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Аналитики также привели цитату госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что еще рано делать выводы относительно контрнаступления ВСУ, и Украина, очевидно, еще не развернула все силы, подготовленные против оккупантов.

В то же время, как пишут в Bild, украинская армия формирует “огневой кулак” из западного оружия.

Источник: Bild
Война в Украине, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, контрнаступ
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