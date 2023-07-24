Формує “вогневий кулак”: Україна готується до нової хвилі контрнаступу

Західні аналітики припускають, що невдовзі ситуація на полі бою може змінитися.

Про це пише видання Bild.

Наразі ЗСУ йдуть впевнено, але повільно. Очікується, що буде ще одна хвиля контратак, під час якої вдасться здійснити ефективне просування.

Власне, посилаються німецькі журналісти на президента України Володимира Зеленського. За словами глави нашої держави, поки що Збройні сили діють обережно, але їм вдається усе швидше проводити заходи з розмінування територій.

Зеленський говорив, що контрнаступ мав розпочатися набагато скоріше, однак причиною його затримки стало те, що наша армія не отримала достатньої кількості зброї від Заходу та не мала необхідної кількості навченого особового складу.

Це виграло для ворога час – він встиг замінувати значну частину територій.

– Я вважаю, що сьогодні ми наближаємося до моменту, коли відповідні заходи (з розмінування. – Ред.) можна проводити швидше, оскільки ми досягаємо певних рубежів у розмінуванні,– сказав Зеленський.

На думку експертів, ці слова якраз-таки й свідчать про те, що на окремих ділянках фронту почнеться нова хвиля атак, адже розмінування буде успішнішим.

Зокрема західна зброя продовжуватиме відігравати в цьому процесі важливу роль і впливатиме на здатність України розпочинати й підтримувати широкомасштабні контрнаступи.

Аналітики також навели цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена стосовно того, що ще зарано робити висновки стосовно контрнаступу ЗСУ та Україна, очевидно, ще не розгорнула всі сили, підготовлені проти окупантів.

Водночас, як пишуть у Bild, українська армія формує “вогневий кулак” із західної зброї.

Джерело : Bild

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