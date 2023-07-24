Три основных вопроса: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили три основных вопроса.
Среди них — актуальная ситуация на фронте и контрнаступление ВСУ, ответ Украины на массированные ракетные атаки РФ, разблокирование Черноморского зернового соглашения и движение суден в Черном море.
— Первое: актуальная ситуация и планирование украинских наступательных и оборонительных действий. Второе: украинский ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье: разблокирование Черного моря, зерновой коридор, — утверждает глава государства.
Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, начальника ГУР Кирилла Буданова и вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова.
По словам президента Украины, сейчас они работают одной командой. Зеленский анонсировал, что результаты заседания Ставки будут ощутимыми.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик