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Юлия Захарченко, редактор ленты

Три основных вопроса: Зеленский провел заседание Ставки

Три основных вопроса: Зеленский провел заседание Ставки
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили три основных вопроса.

Среди них — актуальная ситуация на фронте и контрнаступление ВСУ, ответ Украины на массированные ракетные атаки РФ, разблокирование Черноморского зернового соглашения и движение суден в Черном море.

— Первое: актуальная ситуация и планирование украинских наступательных и оборонительных действий. Второе: украинский ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье: разблокирование Черного моря, зерновой коридор, — утверждает глава государства.

Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, начальника ГУР Кирилла Буданова и вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова.

По словам президента Украины, сейчас они работают одной командой. Зеленский анонсировал, что результаты заседания Ставки будут ощутимыми.

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