Три основних питання: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили три основних питання.
Серед них – актуальна ситуація на фронті та контрнаступ ЗСУ, відповідь України на масовані ракетні атаки РФ, розблокування Чорноморської зернової угоди і рух суден у Чорному морі.
– Перше: актуальна ситуація та планування українських наступальних і оборонних дій. Друге: українська відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третє: розблокування Чорного моря, зерновий коридор, – стверджує глава держави.
Зеленський розповів, що під час засідання Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова та віцепрем’єра з відновлення України Олександра Кубракова.
За словами президента України, нині вони працюють однією командою. Зеленський анонсував, що результати засідання Ставки будуть відчутними.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик