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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Три основних питання: Зеленський провів засідання Ставки

Три основних питання: Зеленський провів засідання Ставки
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили три основних питання.

Серед них – актуальна ситуація на фронті та контрнаступ ЗСУ, відповідь України на масовані ракетні атаки РФ, розблокування Чорноморської зернової угоди і рух суден у Чорному морі.

– Перше: актуальна ситуація та планування українських наступальних і оборонних дій. Друге: українська відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третє: розблокування Чорного моря, зерновий коридор, – стверджує глава держави.

Зеленський розповів, що під час засідання Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова та віцепрем’єра з відновлення України Олександра Кубракова.

За словами президента України, нині вони працюють однією командою. Зеленський анонсував, що результати засідання Ставки будуть відчутними.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зерно, контрнаступ, Офіс президента, Ракетні удари Росії, українські військові, Чорне море
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