ВСУ держат оборону. На Купянском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения за Оскол
На Купянском направлении, что на Харьковщине, россияне в течение недели пытались активно штурмовать украинские подразделения.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Так, враг хотел вытеснить наши подразделения за барьерный рубеж реки Оскол, а также искал слабые места в нашей обороне. Бои продолжаются, но наши защитники крепко держат позиции.
В целом на восточном направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вдоль всей восточной линии продолжаются тяжелые бои.
На Лиманском направлении российские оккупанты продолжали штурм, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса. Враг пытался наступать восточнее Торского, однако не имел никакого успеха.
На Бахмутском направлении в течение недели наши Силы обороны понемногу продвигались вперед. Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
За неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 4 кв. км. Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 35 кв. км.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик