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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ держат оборону. На Купянском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения за Оскол

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении, что на Харьковщине, россияне в течение недели пытались активно штурмовать украинские подразделения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Так, враг хотел вытеснить наши подразделения за барьерный рубеж реки Оскол, а также искал слабые места в нашей обороне. Бои продолжаются, но наши защитники крепко держат позиции.

В целом на восточном направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вдоль всей восточной линии продолжаются тяжелые бои.

На Лиманском направлении российские оккупанты продолжали штурм, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса. Враг пытался наступать восточнее Торского, однако не имел никакого успеха.

На Бахмутском направлении в течение недели наши Силы обороны понемногу продвигались вперед. Наиболее жестокие бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

За неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 4 кв. км. Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 35 кв. км.

Война в Украине, Куп'янськ, Харьковская область
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Наталья Кулик
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