Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Украина Live
Live
Юлия Захарченко, редактор ленты

Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны

Ключевые события
00:59
Резников объяснил, когда может закончиться война
00:32
Карту Буданова с разделенной РФ продали на аукционе
00:06
РФ ударила по Одрадокаменке Херсонской области, ранена жительница
00:04
В Одессе мужчина сорвал флаг Украины со здания
00:00
В Сумской области раздаются взрывы, работает ПВО
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
24 июля, 0:59

Резников объяснил, когда может закончиться война

Полномасштабная война России против Украины может закончиться следующим летом. Соответствующий прогноз озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Да. Мы выиграем эту войну. Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это только мой прогноз, — утверждает министр.

24 июля, 0:32

Карту Буданова с разделенной РФ продали на аукционе

Основатель благотворительного фонда Сергей Притула продал на аукционе карту с разделенной территорией Российской Федерации за сумму около 14 млн грн.

Эти средства пойдут на сбор пять беспилотных комплексов EOS C VTOL для десантно-штурмовых подразделений Главного управления разведки Украины.

Война в Украине — день 516 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Минобороны Украины

24 июля, 0:06

РФ ударила по Одрадокаменке Херсонской области, ранена жительница

Оккупанты ударили по Одрадокаменке Херсонской области, где попали по жилой застройке. Ранения получила 70-летняя женщина, сообщает ОВА.

По данным областной военной администрации, пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

24 июля, 0:04

В Одессе мужчина сорвал флаг Украины со здания

В Одессе правоохранители задержали пьяного правонарушителя, который сорвал государственный флаг Украины с местного здания, сломал флагшток и бросил на землю.

По информации Патрульной полиции Одесской области, между мужчинами на улице Космонавта Комарова вспыхнул конфликт.

Очевидцы рассказали, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения сорвал сине-желтый флаг и бросил на землю.

Война в Украине — день 516 — новости Украины во время войны онлайнФото: Нацполиция

24 июля, 0:00

В Сумской области раздаются взрывы, работает ПВО

В Сумской области раздались громкие взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. В ОВА предупреждают местных жителей о возможной ракетной опасности.

— Внимание! Сумская область. Работает ПВО! Возможна ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Оставайтесь в укрытиях, — сообщает Сумская ОВА.

Война в Украине — день 516 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 23.07.2023
Deepstatemap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь