Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Резников объяснил, когда может закончиться война
Полномасштабная война России против Украины может закончиться следующим летом. Соответствующий прогноз озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.
— Да. Мы выиграем эту войну. Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это только мой прогноз, — утверждает министр.
Карту Буданова с разделенной РФ продали на аукционе
Основатель благотворительного фонда Сергей Притула продал на аукционе карту с разделенной территорией Российской Федерации за сумму около 14 млн грн.
Эти средства пойдут на сбор пять беспилотных комплексов EOS C VTOL для десантно-штурмовых подразделений Главного управления разведки Украины.
РФ ударила по Одрадокаменке Херсонской области, ранена жительница
Оккупанты ударили по Одрадокаменке Херсонской области, где попали по жилой застройке. Ранения получила 70-летняя женщина, сообщает ОВА.
По данным областной военной администрации, пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.
В Одессе мужчина сорвал флаг Украины со здания
В Одессе правоохранители задержали пьяного правонарушителя, который сорвал государственный флаг Украины с местного здания, сломал флагшток и бросил на землю.
По информации Патрульной полиции Одесской области, между мужчинами на улице Космонавта Комарова вспыхнул конфликт.
Очевидцы рассказали, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения сорвал сине-желтый флаг и бросил на землю.
В Сумской области раздаются взрывы, работает ПВО
В Сумской области раздались громкие взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. В ОВА предупреждают местных жителей о возможной ракетной опасности.
— Внимание! Сумская область. Работает ПВО! Возможна ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Оставайтесь в укрытиях, — сообщает Сумская ОВА.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик