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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ тримають оборону. На Куп’янському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи за Оскіл

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку, що на Харківщині, росіяни впродовж тижня намагалися активно штурмувати українські підрозділи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, ворог хотів витіснити наші підрозділи за бар’єрний рубіж річки Оскіл, а також шукав слабкі місця в нашій обороні. Бої продовжуються, але наші оборонці міцно тримають позиції.

На Куп’янському напрямку ворог хоче витіснити підрозділи ЗСУ за Оскіл

Google Maps

Загалом на Східному напрямку противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Вздовж усієї східної лінії тривають важкі бої.

На Лиманському напрямку російські окупанти продовжували штурм, щоб витіснити наші війська в районі Серебрянського лісу. Ворог намагався наступати східніше Торського, проте не мав жодного успіху.

На Бахмутському напрямку протягом тижня наші Сили оборони потроху просувалися вперед. Найбільш жорстокі бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено територію 4 кв. км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 35 кв. км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Куп'янськ, Харківська область
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