Украинские военные выбили оккупантов с позиций возле Андреевки под Бахмутом — Генштаб
Российские военные отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.
Об этом во время прямого включения с Military Media Center в телемарафоне Єдині новини сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Он отметил, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
— В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки, — отметил Ковалев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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