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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украинские военные выбили оккупантов с позиций возле Андреевки под Бахмутом — Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

Об этом во время прямого включения с Military Media Center в телемарафоне Єдині новини сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он отметил, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

— В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки, — отметил Ковалев.

Украинские военные выбили оккупантов с позиций возле Андреевки под Бахмутом — Генштаб

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Бахмут, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Донецкая область
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