Шпигувала за авіацією ЗСУ: на Чернігівщині затримали російську агентку

Служба безпеки Україна затримала російську агентку, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ на Чернігівщині.

Фігурантка працювала на головне управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відоме як ГРУ).

За вказівкою російської спецслужби вона приховано відстежувала місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на північних рубежах нашої держави.

– Насамперед зловмисниця намагалася фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті. Також вона хотіла виявити й передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону, – повідомили в СБУ.

Загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти українських захисників. Фігурантку затримали під час спроби передання даних.

У процесі обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою і повністю визнала свою вину. Триває розслідування, зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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