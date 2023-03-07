Нарушение всех правил ведения войны: правозащитница о расстреле воина и теракте в Еленовке

Март, 07 в 21:30

Расстрел военнослужащего, который увидела на видео вся Украина, является однозначным нарушением всех возможных правил ведения войны и международного гуманитарного права.

Россия и ее наемники не раз совершали умышленное убийство или внесудебные казни, это отмечает юрист правозащитной группы СИЧ Юлия Полехина, которая документирует свидетельства еще с 2014 года.

Правозащитница убеждена, все, что происходит на видео – это однозначное нарушение статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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– Статья 13 гарантирует, что с военнопленными всегда нужно обращаться гуманно, запрещены любые незаконные акты или бездействие со стороны государства в отношении человека, которые могли бы повлечь смерть или повреждение здоровья существенное, или создать серьезную угрозу здоровью военнопленного. Отмечается, что ни одного военнопленного нельзя подвергать физическим пыткам, – говорит Юлия Полехина.

Также есть дополнительный протокол, протокол 1 к конвенции, его статья 75, где более подробно раскрыты гарантии в отношении военнопленных. Именно там есть четко указанный перечень того, что запрещено при любых обстоятельствах.

– Абсолютный запрет – это насилие над жизнью, здоровьем физическим, психическим, в частности это убийство, пытки, бесчеловечное обращение, телесное наказание, увечья, – цитирует Юлия Полехина.

Судя по видео, которое разошлось по соцсетям, военнослужащий находился в плену, и по каким-то причинам был расстрелян.

Правозащитница отмечает, что это убийство или внесудебная казнь, поскольку такое россияне и их наемники практикуют еще с 2014 года.

– Еще с 2014 года они практиковали внесудебные казни. Они казнили людей, просто расстреливали без законных на то оснований. Мы прекрасно знаем, что на территории, неподконтрольной украинской власти, как отдельные территории Донецкой и Луганской областей, присутствует смертная казнь. Они могут человека “приговорить” к смертной казни. Конечно, ни в одной демократической стране это невозможно, но мы говорим о террористических группировках. Мы не знаем всех обстоятельств этого случая, но я бы его квалифицировала как убийство, это именно 75 статья прокола №1, где четко указано, что убийство запрещено, – отмечает правозащитница.

Это тот случай, когда такое преступление было снято на видео. Но вполне вероятно, что их значительно больше, подчеркнула правозащитница.

– Есть следственные показания людей еще с 2014 года, людей, которые были освобождены. Они свидетельствовали, что это происходит, что военнопленных просто расстреливают. Есть такая практика. Я не могу говорить, что она массовая – прямо на глазах. Люди, которые находились в Еленовке или в каких-то казематах на временно оккупированной территории, говорят, что человека выводили, а куда потом он девался – мы не знаем. Может, его действительно отпустили, а может и не отпустили. И сколько таких случаев, сложно сказать. Возможно, и в тех случаях было убийство, – говорит Юлия Полехина.

Так же массовым умышленным убийством можно считать и теракты в Еленовке, где 29 июля погибли около 50 военнопленных.

В этом случае нарушение было изначально – людей не должны были держать в такой близости к линии боевых действий.

– Предварительное расследование, насколько оно было возможно, так как допуска туда никто не имел, показывает, что внутри барака сработало взрывное устройство. Это просто убийство. Кто-то сделал это взрывное устройство, занес его туда. Чтобы утверждать, что это умышленное убийство, человек должен иметь намерение и понимать, осознавать последствия своих действий. Он планирует, он приносит, оставляет – и оно взрывается. Вполне есть понимание, что если это устройство взорвется в бараке, где куча людей, то они умрут. Поэтому это умышленное убийство большой группы людей. Это не просто террористический акт, — говорит Юлия Полехина.

Суд и компетентные органы должны решать, как правильно это квалифицировать, однако правозащитница убеждена, что это умышленное убийство.

Так же важно для будущего восстановления справедливости и суда выполнить максимально все необходимые процессуальные действия: во-первых, это открытие уголовного производства, во-вторых, это действительно фиксирование военного преступления.

– По моему мнению, этот случай должен быть донесен до международного сообщества, зафиксирован в отчетах комитета ООН по правам человека как подтверждение военного преступления Российской Федерации, – добавила Полехина.

Когда же будет создан спецтрибунал, абсолютно все, кто пострадал от действий России и кто пожелает об этом свидетельствовать, должны получить слово и справедливость, независимо от того, этот инцидент освещался в медиа и был известен, или нет.