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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В ВСУ отрицают потерю трех населенных пунктов на Купянском направлении

ЗСУ
Фото: Минобороны

В Вооруженных силах Украины отрицают потерю трех населенных пунктов на северо-востоке вблизи Купянска.

Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в интервью CNN.

— Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там не претерпела значительных изменений, — заявил он.

Ранее в Минобороны страны-террориста сообщали о якобы “успешных контрударных действиях”, в результате которых они якобы оккупировали Сергеевку на Луганщине.

Оккупанты заявляли, что их солдаты якобы “продвинулись до 4 км по фронту и до 2 км вглубь войск противника”.

Накануне сообщалось, что российские военные отошли от позиций в районе Андреевки Донецкой области.

По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

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Источник: CNN
Война в Украине, ВСУ, Луганская область
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