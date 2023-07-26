В ВСУ отрицают потерю трех населенных пунктов на Купянском направлении

В Вооруженных силах Украины отрицают потерю трех населенных пунктов на северо-востоке вблизи Купянска.

Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в интервью CNN.

— Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там не претерпела значительных изменений, — заявил он.

Ранее в Минобороны страны-террориста сообщали о якобы “успешных контрударных действиях”, в результате которых они якобы оккупировали Сергеевку на Луганщине.

Оккупанты заявляли, что их солдаты якобы “продвинулись до 4 км по фронту и до 2 км вглубь войск противника”.

Накануне сообщалось, что российские военные отошли от позиций в районе Андреевки Донецкой области.

По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Источник : CNN

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