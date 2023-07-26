В ВСУ отрицают потерю трех населенных пунктов на Купянском направлении
В Вооруженных силах Украины отрицают потерю трех населенных пунктов на северо-востоке вблизи Купянска.
Об этом заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в интервью CNN.
— Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там не претерпела значительных изменений, — заявил он.
Ранее в Минобороны страны-террориста сообщали о якобы “успешных контрударных действиях”, в результате которых они якобы оккупировали Сергеевку на Луганщине.
Оккупанты заявляли, что их солдаты якобы “продвинулись до 4 км по фронту и до 2 км вглубь войск противника”.
Накануне сообщалось, что российские военные отошли от позиций в районе Андреевки Донецкой области.
По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская