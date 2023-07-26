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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У ЗСУ заперечили втрату трьох населених пунктів на Куп’янському напрямку

ЗСУ
Фото: Міноборони

У Збройних силах України заперечили втрату трьох населених пунктів на північному сході поблизу Куп’янська.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в інтерв’ю CNN.

— Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там не зазнала значних змін, – заявив він.

Раніше у Міноборони країни-терориста повідомляли про нібито “успішні контрударні дії”, внаслідок яких вони нібито окупували Сергіївку на Луганщині.

Окупанти заявляли, що їхні солдати нібито “просунулися до 4 км по фронту і до 2 км углиб військ противника”.

Напередодні повідомлялося, що російські військові відійшли від позицій у районі Андріївки Донецької області.

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, ЗСУ, Луганська область
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