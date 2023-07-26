У ЗСУ заперечили втрату трьох населених пунктів на Куп’янському напрямку
У Збройних силах України заперечили втрату трьох населених пунктів на північному сході поблизу Куп’янська.
Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в інтерв’ю CNN.
— Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там не зазнала значних змін, – заявив він.
Раніше у Міноборони країни-терориста повідомляли про нібито “успішні контрударні дії”, внаслідок яких вони нібито окупували Сергіївку на Луганщині.
Окупанти заявляли, що їхні солдати нібито “просунулися до 4 км по фронту і до 2 км углиб військ противника”.
Напередодні повідомлялося, що російські військові відійшли від позицій у районі Андріївки Донецької області.
За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська