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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не опоры или пролеты: эксперт назвал слабину Крымского моста после последнего удара

керченський міст
Фото: Getty Images

Третий удар по Крымскому мосту может вывести его из эксплуатации на длительное время. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, оптимальнее всего по российскому самострою в Керченском проливе бить ракетами. Он считает, что целью должны быть не опоры моста или пролеты, а плавучие краны, которые как раз будут заниматься ремонтом объекта после недавней атаки.

— Поскольку это одна из основных точек поставки военной продукции в Крым, на Херсонское и Запорожское направления, удар оптимально проводить по плавучим кранам, которые подойдут для ремонта моста, поскольку это корабли, а в корабли легче попасть и там достаточно топлива, чтобы сжечь этот мост и железнодорожный в частности, — сказал он.

Он уточнил, что идеальный вариант удара — это когда по мосту будет проходить железнодорожный состав, чтобы вместе утопить “поезд с топливом или боеприпасами”.

Свитан считает, что тогда этот мост выйдет из строя минимум на полгода. При таких условиях полуостров удастся деоккупировать значительно проще, а также двигаться на Запорожском и Херсонском направлениях.

По словам эксперта, плавучий кран — это очень хорошая цель именно для ракет типа Гарпун и Нептун.

— Кстати, могут Storm Shadow и SCALP отработать, они могут по стационарным точкам идти, эти ракеты с головками самонаведения, они на последнем этапе траектории могут переключаться и на них невозможно влиять с помощью систем радиоэлектронной борьбы, они этот канал управления отключают, — сказал он.

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые официально подтвердил, что разрушение Крымского моста в октябре 2022 года — дело рук спецслужбы.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Керченский мост, Крым, Міст, Ракета
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