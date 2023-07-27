Не опори чи прольоти: експерт назвав слабину Кримського мосту після останнього удару
Третій удар по Кримському мосту може вивести його з експлуатації на тривалий час. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив військовий експерт Роман Світан.
За його словами, найоптимальніше по російському самобуду у Керченській протоці бити ракетами. Він вважає, що ціллю мають бути не опори моста чи прольоти, а плавучі крани, які якраз займатимуться ремонтом об’єкта після недавньої атаки.
— Оскільки це одна з основних точок поставки військової продукції в Крим, на Херсонський і Запорізький напрямки, удар оптимально проводити по плавучих кранах, які підійдуть для ремонту моста, оскільки це кораблі, а у кораблі легше влучити і там достатньо палива, щоб спалити цей міст і залізничний зокрема, – сказав він.
Він уточнив, що ідеальний варіант удару – це коли мостом буде проходити залізничний склад, щоб разом втопити “поїзд з паливом чи боєприпасами”.
Світан вважає, що тоді цей міст вийде з ладу щонайменше на пів року. За таких умов півострів вдастся деокупувати значно простіше, а також рухатися на Запорізькому і Херсонському напрямках.
За словами експерта, плавучий кран – це дуже хороша ціль саме для ракет типу Гарпун та Нептун.
— До речі, можуть Storm Shadow і SCALP відпрацювати, вони можуть по стаціонарних точках йти, ці ракети з головками самонаведення, вони на останньому етапі траєкторії можуть перемикатися і на них неможливо впливати за допомогою систем радіоелектронної боротьби, вони цей канал управління відключають, – сказав він.
Напередодні голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що руйнування Кримського мосту в жовтні 2022 року – справа рук спецслужби.
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