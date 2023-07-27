Два дома и шесть квартир: суд арестовал имущество экс-военкома Одесской области Борисова

Суд наложил арест на имущество, деньги, банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Среди арестованного имущества:

Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области

Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м

Домовладение в Одессе площадью 78,5 га

Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе

Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска

Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска

Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и прочее

Родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска Паланка — Маяки — Удобное был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.

Как установили сотрудники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военного.

Сейчас у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Транспортное средство изъято.

Напомним, 25 июля суд отправил под стражу Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн грн.

Бывшего военкома подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Источник : ГБР

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