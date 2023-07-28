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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чи справді нардепам після історії з Арістовим заборонено виїзд за кордон: пояснення ДПСУ

Чи справді нардепам після історії з Арістовим заборонено виїзд за кордон: пояснення ДПСУ
Фото: УНІАН

Те, що всім народним депутатам заборонено виїжджати з України, не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, існує законодавство, яке регламентує перетин держкордону чиновниками під час воєнного стану. Йдеться про постанову Кабміну №57.

– Це стосується всіх категорій, які відображені в цих Правилах, зокрема й посадових осіб, держслужбовців і нардепів. Усі мають відповідати умовам перетину кордону. У разі, якщо особи з різних категорій не відповідають умовам перетину кордону, їм буде відмовлено в пропуску через кордон, — зазначив Демченко.

Згідно з регламентом, під час війни депутати мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Однак деякі з народних обранців порушують постанову Кабміну. Так, нардепа від Слуги народу Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Щоб виїхати, він скористався відрядженням до Литви. Після цього його депутатські повноваження припинили.

Суд обрав Арістову запобіжний захід. Тепер він зобов’язаний до 27 вересня прибувати на виклик судді та прокурора, носити електронний засіб контролю, здати документи, також йому заборонено виїзд за кордон.

Крім того, тривають перевірки у ТЦК після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, який розбагатів під час війни.

Джерело: 24 канал
Війна в Україні, за кордон, нардеп
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