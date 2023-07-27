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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Отдыхал на Мальдивах во время войны: нардепу Аристову объявили подозрение

Отдыхал на Мальдивах во время войны: нардепу Аристову объявили подозрение

Офис генпрокурора сообщил о подозрении нардепу Юрию Аристову, который в июле отдыхал на Мальдивах, за внесение ложных сведений в официальные документы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

По данным правоохранителей, на нардепа была собрана доказательная база, который несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны поехал отдыхать на острова в Индийском океане.

На основании собранных доказательств Генеральный прокурор сообщил нардепу о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Аристов является действующим заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Правоохранители установили, что в июле 2023 года депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах.

— Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности относительно срока, цели и страны “служебной командировки” народного избранника, — говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся.

Также выяснено, что депутат вместе с семьей — женщиной и детьми — до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в квартире депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Перед этим Рада во время заседания 27 июля голосами 320 парламентариев досрочно прекратила полномочия нардепа от Слуги народа Юрия Аристова.

О том, что нардеп выезжал на отдых на Мальдивы в июле, стало известно благодаря расследованию журналистов Слідство.Інфо.

Фото: Юрій Арістов / СБУ

Источник: СБУ, ГБР
Война в Украине, ГБР, нардеп, Офис генпрокурора, СБУ, Слуга народа
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