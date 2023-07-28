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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Екснардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах, обрали запобіжний захід

Юрій Арістов

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання екснардепу Юрію Арістову, якого у липні помітили на Мальдівах.

Він підозрюється у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

За даними Суспільного, Арістова зобов’язали до 27 вересня прибувати на виклик судді та прокурора, носити електронний засіб контролю, здати документи і заборонили виїзд за кордон.

Екснардеп назвав свій відпочинок на Мальдівах політичною та морально-етичною помилкою, а також заявив, що рішення суду не визнає і буде захищатися.

Нагадаємо, 27 липня за матеріалами розслідування ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив Юрію Арістову про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України.

У ДБР встановили, що нардеп вніс до офіційних документів свідомо неправдиві відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. Це було зроблено для відпочинку Арістова з його сім’єю в одному із готелів на Мальдівах.

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Юрій Арістов

Фото: Юрій Арістов

Джерело: ДБР, Суспільне
нардеп, Суд
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