Вигнати РФ з ЮНЕСКО та повернути полонених з Маріуполя: Рада звернулася до міжнародних організацій

Верховна Рада України проголосувала за звернення до ЮНЕСКО із закликом позбавити Російську Федерацію членства в організації. За – проголовували 296 депутатів.

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

– Рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення РФ членства в ЮНЕСКО, – написав він.

Депутати закликали ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі.

Також Железняк повідомив, що Рада звернулася до ООН, парламентів та урядів країн, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації Лікарі без кордонів щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.

Проєкт постанови підтримали 293 народних депутати.

Раніше ми розповідали, що у п’ятницю, 28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які звільняють від мита та ПДВ високотехнологічні тепловізори та антидронові рушниці під час ввезення в Україну.

Джерело : УНІАН

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