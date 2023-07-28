Вигнати РФ з ЮНЕСКО та повернути полонених з Маріуполя: Рада звернулася до міжнародних організацій
Верховна Рада України проголосувала за звернення до ЮНЕСКО із закликом позбавити Російську Федерацію членства в організації. За – проголовували 296 депутатів.
Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
– Рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення РФ членства в ЮНЕСКО, – написав він.
Депутати закликали ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі.
Також Железняк повідомив, що Рада звернулася до ООН, парламентів та урядів країн, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації Лікарі без кордонів щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.
Проєкт постанови підтримали 293 народних депутати.
Раніше ми розповідали, що у п’ятницю, 28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які звільняють від мита та ПДВ високотехнологічні тепловізори та антидронові рушниці під час ввезення в Україну.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська